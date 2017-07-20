〈北部〉他立志從醫 棄繁星拚指考圓夢

2017-07-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一○六年指考成績昨天公佈，苗栗縣建臺高中男學生江哲維，立志從醫，放棄繁星錄取國立陽明大學學士班不分系，埋首拚指考，可望錄取中國醫學大學醫學系；女學生吳桓申請政大外交失利，也發憤苦讀，六科全頂標，可望錄取台大國貿系。

江哲維學測時，考取六十九級分的高分，也順利透過繁星計畫錄取國立陽明大學學士班大一大二不分系，但他懸壺濟世的想法深植內心，與師長討論後，毅然放棄繁星，全力準備指考，經過四個月的埋首苦讀，分別考出四百一十七、五百零一．二高分，成為縣內第二、三類組的榜首，可錄取中國醫學大學醫學系或台大電機系。

江哲維說，他小時候常感冒，頻繁出入醫院，連醫生都認識他，有一次，醫生跟他說「小弟弟，以後想不想當醫生幫助別人呀！」引發他懸壺濟世的想法，「可惜學測成績差一點，沒法上醫學系」，所以全力以赴拚指考。

吳桓的學測成績為六十二級分，但申請入學不順利，她申請政治大學外交等六校系，全數「槓龜」，但她並未因此一厥不振，在師長關心鼓勵下，化挫折為動力，收起受挫的心情，以謹慎積極的態度準備指考，果然皇天不負苦心人，指考六科成績全數達頂標，考出五百零五．八分，為縣內第一類組最高分，可望錄取台大國貿系。

她坦言，申請入學失利，對她打擊不小，但已無後路可退，收拾心情後，每天苦讀，讓實力更紮實。對於結果，她很開心，也感謝師長的鼓勵與支持。