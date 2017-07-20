〈北部〉頂35度C路檢 民為竹縣警叫屈

2017-07-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕警政署長陳國恩臉書粉絲專頁「NPA署長室」，接獲民眾投訴，指新竹縣員警竟在攝氏三十五度高溫的中午執行路檢勤務，認為應將心比心，多體恤基層辛勞。

新竹縣警局回應表示，往後規劃時將考量氣溫等因素彈性調整，對於執勤的同仁也說聲「辛苦了」！

陳姓男子貼文投訴，「照片是我經過新竹縣富林路一段所照下來的，大中午一點烈日當空，當下溫度約攝氏三十五度左右，竟然有警網在執行路檢勤務，不知是警政署或警察局規劃的勤務，我想署長跟局長自己怎不出來站看看有多熱，警察是國家的財產，不是你升官發財的道具，一站就是四小時，真是別人的小孩死不光。」

橫山警分局也在貼文回應，「芎林鄉富林路段執行路檢取締酒駕，為針對易肇事路段所實施彈性勤務作為，在先前勤務規劃上，已將氣溫、路段及時段做通盤考量，實施巡邏、路檢勤務交替執行，並提供礦泉水給同仁補充水份，非常感謝關心同仁。」

網友們紛紛留言批評，「會熱死人的，不是開玩笑」、「可以別鬧了嗎？你們當官的要不要來站看看？換我拿冰水給你們，你們去站，這樣你們心理做何感想」、「一定要搞到有人熱衰竭，掛掉了才來檢討嗎」，還有人諷刺「神奇的礦泉水，喝了這種礦泉水，不管地表溫度幾度都不怕熱」。

對於勤務安排所引發的爭議，縣警局表示，根據今年一至六月的統計，富林路一段在中午十二點至下午四點時段，發生車禍三十九件，其中十件有人受傷 ，所以編排預防性勤務，目的是希望有效防制車禍及取締酒後駕車，以保障民眾生命財產安全。

縣警局表示，原本下午一點到三點執行的兩小時路檢勤務，因考量天氣太熱，縮減為一點到兩點半，往後規劃勤務時，會考量氣溫等因素彈性調整。