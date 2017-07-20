〈北部〉地景藝術節8.18登場 推兩路線小旅行

2017-07-20

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園地景藝術節」預計八月十八日至九月三日，分別在觀音區廣福社區與崙坪文化地景園區、八德區埤塘生態公園與竹霄社區共兩區四地舉行，兩區各以「白千層林道」與「霄裡埤塘」作為主打，市府在崙坪文化地景園區加入聲音裝置，並規劃一千元以下的「社區小旅行」一日遊行程，帶給遊客全新體驗。

市長鄭文燦指出，地景藝術節從兩年舉辦一次改為年年舉辦，他推薦觀音區廣福社區的白千層林道，是很有特色的優質自行車道。

市府文化局局長邱莊秀美表示，地景藝術節規劃社區裝置藝術、國際論壇、假日藝術大道、農特產品ＤＩＹ、傳統農村機具文物館、地景聲音裝置展區暨音樂會、埤塘舞蹈演出及埤塘音樂會等，活動詳情可查詢「二○一七地景藝術節」網站。

在社區小旅行部分，觀光旅遊局推出兩條一日遊路線，都提供台北、桃園的交通接駁服務。觀旅局局長楊勝評指出，「八德埤塘文化之旅」（一人九九○元）到八德展區欣賞藝術作品，並導覽呂氏著存堂、石母娘娘浣衣池、餘慶堂、河南堂的歷史與人文，午餐到閩東小館享用馬祖正宗美味，再到八德埤塘生態公園參加音樂會，欣賞「優人神鼓」的演出。

他表示，「藻礁秘境．『留蓮』忘返小旅行」（一人八三○元）到觀音區白千層林道及周邊欣賞十多件鋼鐵藝術家劉柏村及其他藝術家的作品，並到知名的「觀新藻礁」欣賞千年活化石，「觀音蓮園」也在行程內，有認識蓮花、品嚐蓮子竹筒特色餐、「抓寶趣」活動。