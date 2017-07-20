〈北部〉大學指考 全市9人可望上醫科

2017-07-20

武陵高中 三人可望進台大醫科

〔記者陳昀、李容萍／綜合報導〕大學指考成績昨天揭曉，全市共有九人可望錄取醫學系，武陵高中有三人可望錄取台大醫科，武陵、復旦、南崁高中三校、六人可能錄取其他醫學系；另外，桃園高中有廿四人的數乙滿分，第一類組有六人六科總分超過五百分，表現亮眼。

武陵高中各類組最高分，第一類組林奕均四五○．二分、第二類組黃名善四二八．七分、第三類組李岳馬四六三．一分（不含國文），第三類組的湯博傑、趙達昱、王思驊、黃珮瑄、董政彥也都有好成績；武陵評估，李岳馬、湯博傑、趙達昱可望錄取台大醫科，王思驊、黃珮瑄、董政彥也可望錄取其他各校醫學系。

李岳馬說，從小體能不佳，原本擔憂沒有體力從事醫師工作，但憑著一腔熱血，決定嘗試台大醫科；趙達昱也說，從小就想當醫師，想到能幫助人就滿腔熱血，讀書秘訣是不熬夜、定期運動；醫科班的黃珮瑄父母都是醫師，她在學測考六十八級分，專攻理科後，成績迎頭趕上。

武陵高中林奕均的目標是台大法律系或社會系，外表文靜的她，其實是「憤青」，從太陽花學運後開始關心社會議題，未來想協助社會弱勢。

桃園高中各類組六科總分最高分，分別為第一類組殷穎茜五一五．一分、第二類組莊宇澄四○七．七分，第三類組潘資閔四六七．六分。

市立高中表現也不俗，市立南崁高中蕭宏峻五科總分四四六．五分（不含國文），學校表示，蕭宏峻在學測就以七十二級分進入成功大學醫學系第一階段，可惜口試表現不如預期，他從小體弱多病，秉持對醫師的熱情力拚指考，這次醫學系勝券在握。

另外，復旦高中第一類組數乙有十二人滿分，在不採計國文分數下，第三類組陳皇佑五科四二三．四分，可望錄取醫學系；王御總分四五二．三分，可望錄取台大社會組第一志願；第二類組林軒毅五科達四○五分，可選讀台大理工相關學系。

復旦高中雷博閔、王筱元異軍突起，兩人成了指考「進步王」，雷博閔的學測六十二級分，指考第三類組五科總分高達四二二．二分，也可望錄取醫學、藥學系；王筱元在國中會考2A3B，學測五十七級分，指考第一類組五科總分四三○．八分，可能錄取台大社會組相關科系。

內壢高中在社會組表現亮眼，五○○分以上有三人，洪筱真總分五一二分，第一志願是台大外文系；啟英高中參加指考學生僅廿九人，社會組也表現不錯，楊孟鈞三九九．六分、崔恩瑜三九八．七分、黃羿豪三九四．六分。