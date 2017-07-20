〈北部〉考前戒FB、手遊 林仲偉登花蓮二類榜首

2017-07-20

想唸資工系、考完訂瘦身20公斤目標

〔記者花孟璟／花蓮報導〕爸媽在玉里開嬰兒用品店，花蓮高中林仲偉為了拚指考，把手機交給媽媽「戒臉書、手遊」專心準備，每天念書十幾小時，拚出好成績，昨天大學指考成績公佈，他考出四○八點七分，是花蓮區第二類組榜首。林仲偉說，考完試覺得「考得還不錯」，也開始每天慢跑減肥，現在第一個願望「先減肥」，目標是瘦廿公斤！

大學指定科目考試昨公佈成績，今年花蓮區有三○八人報名，三分之二都是花蓮高中、花蓮女中學生，今年花女成績突出，一、三類組榜首都由花女拿走，花中只有一名二類組榜首林仲偉。

林仲偉說，學測只考六十六級分，沒有達到理想的七十級分以上，發憤拚指考，每天都在房間K書，早上醒來一直念到半夜十二點才睡，還戒了手機遊戲、臉書，手機也直接交給媽媽。因為喜歡電腦、資訊，愛看科幻小說，他會選讀資工系，台、清、交大資工系都是考慮目標。

身高一七六公分、體重一度破百的林仲偉，考完指考天天慢跑已瘦了二公斤，希望能瘦到八十公斤的理想體重。媽媽胡麗麗說，兒子很有決心，手機被收走後，她還試探他「要不要看一下同學的臉書」？兒子說「不要」；她也觀察，雖然都在房間看書，但沒開電腦玩遊戲，顯示很有自制力，從小到大唸書也都沒讓父母擔心過，除了國中有補習外，高中都是自己準備唸書。

花女陳姿云、王彥喬 一、三類組榜首

花蓮女中今年共七十六人報名大學指考，陳姿云考出四百五十六分，榮登第一類組花蓮區最高分；王彥喬以四百六十八點一分獲花蓮區第三類組榜首，她同時也是花女二類組學生最高分三百九十二點五分。

就讀花女語文資優班的陳姿云說，學測考不到六十級分，決心拚指考，很謝謝爸媽沒有給她太大壓力，因為學測數學只考十幾分，她不斷練習寫題目，結果指考數學考到九十分。

三類組榜首王彥喬說，自己也是學測沒考好，很謝謝同學們在這半年分攤班級清潔工作，讓她享有「公主般的待遇」，更感謝老師安排模擬考幫助複習、加強重點，她說，希望能錄取藥學相關科系。