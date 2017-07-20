〈北部〉工讀3年上榜 宜中王子能盼學商脫貧

2017-07-20

福利社打工、假日幫母顧海鮮店

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭高中學生王子能，出身經濟弱勢家庭，高中三年除了打工幫忙賺錢，還幫媽媽顧店，在困境中力爭上游，他在大學指考社會組考了四百五十分，有機會錄取第一志願國立台北大學企管系，希望靠著自身努力改善家計。

家住蘇澳鎮的王子能，父親送海產，母親經營海鮮小吃店，海產隨著季節變化產量不同，父母收入均不穩定，孝順的他利用放學後及假日空檔，到媽媽店裡幫忙，週六日從早上七點忙到晚間九點才回家，在校期間還到福利社打工貼補家用，溫書時間相當有限，但他比別人更努力，從不喊累。

王子能學業成績優秀，去年曾獲元大文教基金會清寒優秀人才獎學金，高一、高二沒補習，數學成績無法突破，高三拿著打工存的錢補數學，學測時數學只考八級分，他認為有失水準，決定拚指考，終於考出好成績。

報養育之恩 想買房給雙親過好日子

「想靠學商改變家中環境！」王子能說，求學路上並非一帆風順，所幸父母都很支持他的選擇，為了報答養育之恩，想靠學商、從商賺錢孝順雙親，目前家裡是租屋族，期許自己有經濟能力後買房，儘速擺脫無殼蝸牛，給父母過好日子。

王子能說，雖然平常花很多時間在課業以外的事，課業成績依舊保持一定水準，箇中秘訣是上課認真聽講，課後勤於複習，每天忙完母親店裡的工作與家事，一定撥出時間溫書，一步一腳印紮實累積，逐步向目標邁進。