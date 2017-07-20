〈北部〉報廢公物網拍 苗縣府開源措施惹議

2017-07-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府財政困窘，近兩年來嚴格撙節開銷，對於縣府財產，也積極加以活化利用，連報廢後的財產，也鼓勵上網拍賣，盼促進資源再利用，增益縣庫收入。

縣議員陳光軒認為，拍賣網上的物品，價格低，若順利拍出，對於消減縣庫負債也僅是杯水車薪，縣府還是應以規劃性的開源計畫，才是脫貧之道。

縣府財政處表示，縣府及附屬機關於財產完成報廢程序後，可自行將有殘餘價值的物品，於「臺北惜物網」平台上架辦理拍賣，拍賣所得將回繳縣庫。

不過，有處室員工表示，現今縣府撙節開銷，對於公物的汰舊換新審核嚴格，像是電腦等設備，他們都是「能用就用」，能夠報廢的物品有限，哪有什麼東西還可以去網拍？

縣府目前在拍賣網上架的物品，有印表機、傳真機、攝影機、電腦主機、碎紙機等十筆商品，拍賣底價從五十元到一千五百元不等，價格雖低，但不少都是功能有缺失、或部分零件損壞；陳光軒說，這樣有誰會買？

財政處表示，對於網拍，縣府採鼓勵方式，並分析拍賣的物品，以電腦硬體與周邊設備、辦公用器具為主，雖拍賣價格不高，但若能順利賣出，也不無小補；若是有報廢的運輸車輛拍賣，收益會較高。

陳光軒表示，縣府負債六百多億元，光靠網拍賺個數百、一千元的收入，對於改善財政僅是杯水車薪；他認為，縣府應以大方向的開源計畫為目標，不要以賺小錢為滿足。

縣府對此表示，網拍僅是開源節流措施的一小部分，尚有其他方案；縣府於一○五年度總決算十八年來首次歲計賸餘十三億八千元，負債總額減少廿六億餘元，顯見撙節的成效，未來也將持續積極招商，開拓財源，穩健財政。