〈北部〉湖口榕樹下私娼寮違建 竹縣府昨起拆除

2017-07-20

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉俗稱「榕樹下」的榮光路私娼寮，衍生治安、衛生與觀瞻及公共安全問題，引發民怨。縣府昨天在大批警力戒護下，僱用挖土機拆除其中十四棟建築物的違章建築結構。

縣府表示，日後會請警方協助站崗監控，防止業者死灰復燃；若業者重操舊業，將依建築法和刑法相關規定，移送新竹地檢署偵辦，並即刻拆除。

地方人士說，從一九六○年湖口營區駐軍開始，湖口鄉榮光路、勝利路出現俗稱「查某間」的私娼寮，滿足阿兵哥、退伍老兵性需求，因附近有大片榕樹林，又稱「榕樹下」；但衍生大片違建，房間狹窄、通道幽暗，電線外露纏繞，且緊鄰新竹工業區廠房，安全堪虞。

新竹縣警方三月八日查緝榮光路私娼寮時有警員被打，引發各界關切，案發後經新竹地檢署主任檢察官陳玉華指揮，縣府聯合稽查，決議分三階段鐵腕掃蕩，最慢半年內剷平私娼寮；首先由警方展開封街取締，站崗至今已無營業跡象。

昨天上午，縣府相關單位拆除違建，水電單位配合斷水斷電。縣府表示，經湖口鄉公所查報確切的違建地點及範圍，分兩波執行拆除，昨早先拆除位在公有地上十四棟建物的鐵皮違建，廿五日將拆私有地十七棟違建；昨天拆除過程，數名屋主和當地居民在外圍觀看。

羅鈞盛說，榮光路私娼寮存在超過五十歷史，縣府曾在二○○七年六月全面剷除，但業者又就地重建，且越蓋越大。

縣長邱鏡淳十分重視色情問題，加上三月間警方取締遭業者挑釁，誓言要把色情業者趕出新竹縣，總共將拆除三十一棟建物的違建結構。

警察局副局長孫鍾傑強調，將會積極配合拆除違建。

不過，昨天大多只拆除鐵皮加蓋的倉庫、廚房、走道和遮雨棚等，水泥磚造的房子並未拆除。

縣府工務處使用管理科科長涂添惇說，縣府依規只能拆除違建部分，數十年前蓋的老房子並不在拆除範圍內。