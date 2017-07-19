〈北部〉花蓮石博館 闢典藏專區

2017-07-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東部的宜蘭、台東都有國家級博物館，而花蓮縣只有一座石雕博物館，且僅有「縣級」，迄今營運十六年，由於石雕館是全國唯一以「石雕」為主題的展示館，被文化部列為「潛力博物館」，因此今年獲文化部補助「博物館提昇計畫」，並規劃典藏石雕專區，未來將每年定期推出主題常設展覽，並增加研究、教育能量。

宜蘭有蘭陽博物館，台東有史前文化館，東部唯獨花蓮沒有國立的博物館，唯一的博物館由花蓮縣文化局經營，由於人力缺乏，雖然從二○○一年開始迄今十七年，典藏多達四百多件小型石雕藝術品，當中也不乏國際名家作品，但藏品典藏後就放入庫房，許多作品從購入後「一次都沒有公開展出過」。

花蓮縣文化局表示，二○一五年通過「博物館法」，文化部盤點全國各縣市的博物館、文化館資源，把花蓮石雕博物館列為「潛力博物館」，並從今年起開始為期六年的「博物館提昇計畫」，將館舍空間回歸專業的博物館內容，並加強展示、典藏、教育、研究四大功能，其中展示的部份，文化部今年補助一百廿萬元規劃「典藏石雕常設展區」，第一檔展出由東華大學藝術創意系老師吳柏熹策展，以「人體」為題，精選八件館藏石雕作品，展出者包括挪威國寶級藝術家那特‧斯汀、法國藝術家伊費‧班其林，與臺灣藝術家林聰惠、許禮憲及張子隆等，各個藝術家同樣在描繪「人體」主題上，藉由各自的觀察及演繹，展現具象及抽象、完整及片段、再現及變形、外在及內在、形而下及形而上等哲學思考。