〈北部〉勘亞泥礦場 監察院副院長孫大川：恐懼感同身受

2017-07-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕經濟部礦業局今年三月在礦業法修法前，通過亞洲水泥位於花蓮新城山礦區延展廿年礦權一案，引發環團與部分原住民抗議，監察院副院長孫大川、監察委員林雅鋒立案調查，接連二日到花蓮聽取民意，昨早深入礦場現勘，孫大川一見裸露山坡，發言時有感而發，強調「部落居民的恐懼，他能感同身受。」

亞洲水泥位於太魯閣新城山礦場，今年三月在礦業法修法前夕，「火速」通過採礦權展延，監察院副院長孫大川、監委林雅鋒，一連二天率調查官到花蓮視察，昨早前往富益石礦場及新城山礦場，了解開採情況、採礦量、鄰近部落分布及開採復育綠化的進度與規劃。

全台共二百卅四個礦區，花蓮占八十四個，是全國礦場最多縣市，包括露天開採八十個、地下四個，已開工八十一個、未開工三個，礦區分布在七個鄉鎮市，其中秀林鄉五十二個。

開採高度逐年降 部落居民憂

亞泥花蓮礦區位於立霧溪南岸，六十四年進駐新城山後，開採石灰岩做為水泥原料，歷經四十年挖掘，開採高度逐年下降至海拔約四百公尺，讓住在礦區下方的部落居民膽顫心驚。

反亞泥自救會長田明正說，富山石礦公司是亞泥關係企業，位在新城山礦場背面，山腳下族人，生命財產長年受威脅；秀林鄉民樂部落居民許恩賜則說，亞泥從山頭開挖，現挖到心臟，痛批還要繼續挖到腳，讓部落滅亡才罷休嗎？希望政府拿出公正、公義面對部落族人。

孫建議亞泥 畫出示意圖溝通

監察院副院長孫大川昨前往亞泥花蓮礦區履勘後，眼見裸露山坡下方緊鄰部落，在座談會時坦言「部落族人的恐懼，他能感同身受」，表示實地到礦場山頭往下看到部落所在地後，深刻體會居民心情上的壓力，建議亞泥未來可按計畫將挖掘完成後的景觀，與部落間關係示意圖呈現出來，或許能化解族人的擔憂。

近富世遺址 廠方縮減礦區

亞泥總經理李坤炎說，新城山礦區開發基地廿二公頃，與富世遺址相距一百六十七公尺，目前提出主動縮減礦區四十％，包含緊鄰富世遺址部份也將刪減，已依相關行政程序進行。

據經濟部礦務局指出，亞泥新城山礦場位於太魯閣口，開採大理石、礦區面積約三百九十九﹒四九公頃，年產量約六百萬公噸；富益石礦場開採大理石，礦區面積約一百五十八﹒五公頃，屬富山石礦公司，位於秀林鄉三棧，礦權到一百一十二年，去年產量逾十八萬公噸。