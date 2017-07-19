〈北部〉高樓破壞天際線 宜縣研議規範

2017-07-19

竹林細部計畫案 設為示範區

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕雪隧通車後，宜蘭縣高樓越蓋越多，目前逾五十公尺建物就有十三棟，屢屢傳出破壞天際線爭議，民團質疑為炒房而蓋，縣府打算把羅東都市計畫的竹林細部計畫案設為示範區，研究都市計畫內風貌，建多少高樓，建物高度一併納入考量，明年辦理全縣性調查與研究。

宜縣數十年來維持四十六萬人，人口數沒有增加，房子竟愈蓋愈多、越蓋越高，內政部營建署統計，宜蘭縣前年空屋率十六％，高於全國十．五％，眾多高樓是否符合市場需求，引發不小質疑聲浪。

民間團體痛批高樓破壞蘭陽平原天際線，像是頭城烏石港一帶新建案樓高九十六公尺，對比周遭景觀，顯得突兀，另羅東林業文化園區貯木池，原有一望無際視野，但貯木池不遠處出現高大建物，整體景觀大打折扣。

調查區域風貌 限定高樓高度

有鑑於此，與羅東林業文化園區幾乎重疊的竹林細部計畫，被縣府設為都計示範區，研究調查區域內的風貌，後續以天際線為主軸，討論高樓高度開放到哪。

宜蘭縣代理縣長吳澤成指出，宜蘭鄉親對天際線非常敏感，高樓容積率與建蔽率應納入都市計畫管理，高樓要蓋多少？蓋多高？依照土地管理要點訂定，列入都市設計考量。

明年整體研究 管制不溯既往

縣府建設處表示，竹林細部計畫被當成第一個示範區，明年針對全縣二十二個都市計畫及細部計畫作整體性研究，不過，新施行的管制措施，不影響原先建蔽率與容積率使用。

建設處拿竹林細部計畫案為例，計畫內一般建築高度十二公尺或二十五公尺，建築基地面積若超過三千平方公尺，以建蔽率六十％、容積率一百八十％計算，建物最高可到五十公尺，大約十七層樓高，相關議題將與公民社會對話，並送交都市計畫委員會討論，形成共識後，透過都市計畫建立規範，保護宜蘭天際線。