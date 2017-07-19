〈北部〉公館紅棗首銷星國 5千斤探商機

2017-07-19

紅棗評鑑 吳漢能獲特等獎

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國最大紅棗產區，今年將首度外銷約五千台斤進軍新加坡探路，開拓市場；公館鄉農會昨舉辦紅棗評鑑，三十位棗農參賽，吳漢能獲特等獎，勇奪「紅棗王」，他的紅棗糖度高達廿七．九。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩表示，在農糧署牽線下，紅棗將首度外銷新加坡試水溫，外銷總量約五千台斤。由於紅棗是高經濟作物，供不應求，農會在福基、福星及石墻村成立二百公頃產業專區，希望農民轉作紅棗，新栽種者每分地補助五千元。

今年參加紅棗評鑑的棗農皆為種植面積達○．○五公頃以上，接受公館鄉農會安全用藥、合理化施肥、產銷履歷等輔導，且參加農會契作及接受農藥殘留檢驗，對於紅棗品質把關嚴謹。

評審依據紅棗包裝管理與重量、果實大小、果形外觀、果實著色程度與均齊度、甜度、肉質與風味評分，平均糖度達廿四、廿五度，最高廿七．九。比賽結果，頭等獎吳文欽、二等獎曾宇聖、三等獎吳炳樟。

韓鴻恩指出，公館紅棗種植面積達六十公頃，紅棗鮮果含有非常豐富的維生素C，且含有蛋白質、鈣、磷、鐵等，堪稱水果中的紅寶石。

韓鴻恩說，今年受天候影響，果實成熟期稍有延後，但病蟲害少、裂果少，產量預估達一百萬台斤，比去年多，農會向農民收購價格為每台斤一百二十元，比去年多十五元，市售每台斤約一百九十元。