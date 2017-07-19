〈北部〉梅雨減產 竹縣膨風茶參賽跌破千點

2017-07-19

〔記者蔡孟尚／峨眉報導〕新竹縣東方美人茶優良茶競賽，昨在峨眉鄉農會登場，參賽點數僅九百七十點，是近年首度跌破一千點，預料身價將更上層樓；峨眉鄉農會總幹事郭素玉說，因為梅雨季降雨量大產量稍減，但量少質佳。

新竹縣政府農業處表示，東方美人茶（膨風茶）優良茶競賽，昨起一連五天在峨眉鄉農會舉辦，參賽點數九百七十點、每點十二台斤，參賽茶葉總量有一萬一千六百四十台斤，邀請茶業改良場專家擔任評審，評分標準為外觀廿分、香味六十分、水色廿分，總分一百分。

茶業界人士說，東方美人茶已在市場站穩高價茶地位，在官方優良茶比賽中得名，絕對身價看漲，所以近幾年的優良茶比賽參加均相當踴躍，一○三年有一千二百八十八點、一○四年有一千二百五十六點、一○五年有一千○九點，但今年跌破一千點，得獎茶供不應求，身價將更看漲。

郭素玉表示，梅雨季節剛好是東方美人茶的採收時節，那時接連好幾天的大雨，讓產量稍有減少，但參賽茶農表示，及時採收的茶菁品質不錯，做出來的茶葉品質應該會比較好。

茶農說，東方美人茶的好身價來自於「有機」、「手工」兩大特色。「有機」就是茶葉必須被小綠葉蟬嚙咬才會有好風味，所以茶園絕對不可以用農藥，「手工」是指製茶過程全靠製茶師傅手下功夫，程序不對或火候不到位，味道就不同。

農業處表示，這次優良茶競賽給獎名額初步規劃特等獎一名、頭等獎廿名、貳等獎卅名、參等獎六十名，優良獎分三朵花、二朵花、一朵花，名額不限制，由評審視參賽茶品質決定。