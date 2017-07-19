〈北部〉大園、觀音西瓜收成 警專案護瓜

2017-07-19

〔記者謝武雄／大園報導〕今年氣候不穩定，大園、觀音地區種植的西瓜產量比去年減少，價格因此水漲船高，為確保瓜農能有好收成，大園警分局啟動「護瓜專案」，動員觀音、新坡、三菓、竹圍等派出所警力會同地方巡守隊守護瓜田，讓瓜農得以確保收穫，受到農民好評。

今年大園、觀音地區種植的西瓜面積約二十六公頃，預估產值為一千萬元，但因今年氣候不穩定，尤其是六月份的豪大雨導致西瓜耗損率高，產量比去年減少許多。

目前正值西瓜採收期，大園警分局觀音、新坡、三菓、竹圍等派出所組成聯合警力，於種植西瓜的地區實施巡邏、盤查，並結合沙崙里、菓林里、觀音區、廣福社區、富源里、金湖里、崙坪里、藍埔里等八個守望相助隊，不定期巡邏增加見警率，效果良好。

警方表示，聯合警力採不定時、日夜間交互巡守方式，透過有限的警力結合無限的民力，農民或巡守隊員發現可疑人車，也會在第一時間通報派出所，確實達到遏止採瓜賊的目的；統計七月至今，警方共動員警力一四四人次，守望相助隊五七六人次。

觀音區農會推廣股長江謝悠表示，受到六月豪大雨影響，今年西瓜產量僅約往年的五成，拍賣價格約每台斤十四、五元，比起往年的七、八元好很多，目前西瓜約已九成完成採收，各地瓜田都沒有傳出大規模遭竊案件，瓜農們都很感謝警方的「護瓜專案」。