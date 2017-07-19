〈北部〉鄧雨賢音樂紀念館上樑 預計明年3月完工

2017-07-19

〔記者李容萍／龍潭報導〕總經費五億三千萬元「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館新建工程」，去年九月開工，昨天舉辦上樑典禮，市長鄭文燦出席表示，鄧雨賢是「台灣民謠之父」，也是「客家文化才子」，台灣音樂的萌芽與鄧雨賢息息相關，這將是全國第一座以影音、台灣音樂歷史為主題的圖書館，預計明年三月完成主體工程。

結合閱讀與音樂 將成文化新亮點

鄭文燦表示，舊龍潭圖書分館建於一九七九年，年代久遠已不敷使用，市府興建新分館，並設置「鄧雨賢台灣音樂紀念館」，以紀念龍潭出生的音樂家鄧雨賢，成為結合閱讀與音樂的文化新亮點。

鄭文燦說，鄧雨賢所處年代是台灣走向自由民主的時代，他是台灣第一代的音樂創作者，大多與周添旺等台語歌曲作詞家合作，包括「雨夜花」、「望春風」、「四季紅」、「月夜愁」等膾炙人口的歌曲，都是鄧雨賢所創作。

鄧雨賢創作的三百多首音樂完整地記錄在「跳舞時代」紀錄片中，這些歌曲記錄了追求自由戀愛、個性解放，並對抗封建傳統的那段時光，「鄧雨賢台灣音樂紀念館」以高標準規劃設計，將記錄台灣歌謠的歷史，提供包含文史、台灣音樂史料典藏及影音圖書資料的檢索功能。

鄭文燦說，龍潭圖書分館的設計理念符合環保節能等潮流，榮獲「國家卓越建設獎」，建築順應山坡地形，將主要閱讀空間設於高點，讓視覺可遠眺盎然綠意，建物外觀也融合自然環境與後方茶園，以灰色斜屋頂與起伏的森林景觀相映。

龍潭圖書分館無論是興建基地及總工程經費，都是桃園最大的圖書分館，鄭文燦期勉工程能夠如期、如質完成，啟用後成為龍潭的文化地標及文化旅遊景點，未來到客家文化館參觀，也可以到鄧雨賢台灣音樂紀念館、龍潭大池、鍾肇政文學生活園區等景點觀光，而舊龍潭區公所也會轉型為結合社區營造、客家文創的駐村地點，讓龍潭的文化建設大幅升級。