〈北部〉宜縣中興文創園區 週六起試營運

2017-07-19

29日推出藝術自造季

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區訂於廿二日試營運，將有十五個文創微型廠商進駐，廿九日推出「藝術自造季」首場活動，園區的「腦力風暴」入口意象已接近完工，成為當地新亮點。

位於五結鄉的中興文創園區，前身為國營中興紙廠，一九一八年成立，曾是全國最大製紙工廠，也是早年國內主要新聞紙供應商，二○○一年民營化後走入歷史。

二○一三年宜蘭縣府接手中興紙廠舊址，斥資廿九億元轉型文創園區，開發面積二十二公頃，規劃一般文創產業、旅宿餐飲業、觀光工廠、紙業生產等四種文創用地，第一期工程快完工，全區預計二○二三年完成。

入口意象「腦力風暴」，由宜蘭在地藝術家呂秉承設計，他利用廠區磚瓦建物，塑造人類大腦外形，象徵人類無窮創造力，作品屬中空構造，從各種角度望去，各有不同形狀，有著特殊視覺效果。

15家微型廠商將進駐

宜蘭縣文化局長李志勇說，中興文創園區初期有十五家文創微型廠商進駐，以木、紙、布等三項元素為主題，產業特色與中興紙廠環環相扣，希望中興文創園區成為縣內文創基地。

李志勇說，廿二日啟動儀式當天，有家服裝設計廠商結合舞蹈表演、時裝走秀，另有老中興故事常態展開幕，展示中興紙廠歷史文物、老照片，晚上有燈光投射，以廢墟藝術凸顯園區特色，呈現與白天截然不同的面貌。