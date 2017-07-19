〈北部〉新自強隧道月底完工 明年雙線通車

2017-07-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東鐵路四處瓶頸路段的雙軌化工程中，最困難的「新自強隧道」工程，全長二六六七公尺、貫穿花蓮瑞穗鄉舞鶴台地，由於南段遭遇三百米長的沉泥層，從二○○九年底動工迄今已七年半，仍尚未通車，鐵工局表示，最快明年三月可雙線通車。

鐵工局東部工程處玉里工程段長薛文城說，隧道的土建工程已完工，目前進行隧道內的是隧道內電車線、號誌的施工，預計本月底可全數完工。

至於新、舊自強隧道的軌道切換工程，則會分成二階段：第一階段切換預計今年十月份進行，將軌道從單軌的舊自強隧道切換到雙軌的新自強隧道的「西正線」，進行單軌雙向通車，路線切換到新線路後，新舊隧道路線銜接處將進行施工，預計年底完成，最快可於明年三月完成第二階段切換，將比原訂的明年七月份通車還提前約四個月！

新自強隧道是「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」的項目之一，以取代舞鶴、三民間只有單軌的第一代自強隧道，從二○○九年十二月開工後，由於舞鶴台地的地層有礫岩、片岩、板岩交錯，在隧道南段還碰上長達三百公尺的沉泥層，而進度落後，導致無法配合花東線全線電氣化於二○一四年六月廿八日通車，只能繼續沿用第一代自強隧道。

直到隔年二○一五年的十月廿日，從南、北往中間對挖的新自強隧道終於在沉泥層段「貫通」；而隨著明年新隧道啟用，位於瑞穗鄉馬立雲的「舞鶴號誌站」將裁撤，該號誌站原做為列車交會、待避時使用，這也代表雙軌化後將可節省到列車行車時間。