〈北部〉南平←→萬榮雙軌化 台鐵今年動工

2017-07-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東鐵路全長一百五十﹒九公里，由於經費不足，台鐵先做全線電氣化及瓶頸路段雙軌化，雖前年六月底全線電氣化完成，但雙軌化只施工「瓶頸路段」的四十二公里，不到全線的三分之一。鐵工局表示，「南平︱萬榮」九﹒二公里路段預計今年內先發包動工，剩下的一百公里則將納入「前瞻計畫」軌道建設，執行花東鐵路雙軌計畫。

目前招標 約2020年完工

花東線鐵路目前有雙軌的路段，只有壽豐到南平、萬榮到光復、玉里到東里、山里到台東，總長度四十二公里，導致花東線的運能及班次無法有效增加。

鐵工局表示，「南平︱萬榮段」九﹒二公里的雙軌化工程，環保署今年一月初已通過環差，目前正進行招標作業、月底將評審建議書，預計下個月月初決標後，儘速進行開工，整個工期預計二年半到三年，約二○二○年完成；而南平到萬榮完成雙軌化後，也宣告從壽豐到光復區間的廿五公路完成雙軌化，完工後可以減少會車次數、加快行車時間。

原有的四十二公里加上九﹒二公里，花東鐵路雙軌化將達到五十一公里，但還距離全線雙軌化還有很長距離。

百公里單軌改建 納前瞻計畫

鐵工局東工處玉里工務段也說，至於花東線鐵路剩下約一百公里的單軌路段，則納入「前瞻計畫」軌道建設，執行花東鐵路雙軌計畫，總額約四百一十億元。

依交通部規劃進度，花東線鐵路全線雙軌化計畫，目前鐵工局正在進行綜合規劃。而計畫預計明年底規劃完成，由於接下來還有二階段環評、以及工程設計、都市計畫等前置作業，真正動工得等到二○二一年的六月。

鐵工局透露，最困難的溪口隧道、光復隧道二座河底隧道、山里隧道及新自強隧道等雙軌隧道工程、截彎取直陸續完工，接下來的一百公里雙軌路線只剩下橋樑、平坦路面，最快於二○二六年完工通車。