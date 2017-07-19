〈北部〉鯉魚潭水保區廢棄物 重金屬超標3倍

2017-07-19

開挖期間 舉發的民代被恐嚇

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳春暖上月在議會總質詢指出，因接獲鄉親陳情，向苗縣環保局舉發卓蘭鎮景山里、鯉魚潭水庫上游水源保護區被傾倒、掩埋廢棄物遭恐嚇，環保署檢驗結果出爐，被傾倒約二十噸的廢棄物，銅含量四十六，標準值十五，超標達三倍，相當驚人。

苗縣環保局廢棄物管理科指出，已通報司法單位調查，由於不確定是誰傾倒、掩埋，採樣後已要求承租地主遞交廢棄物處置計劃書，再移除遭隨意掩埋的廢棄物；苗栗縣警局也強調，將全力偵辦，揪出不法。

苗縣環局：已報案揪不肖者

環保局廢棄物管理科說，由於當時採樣廢棄物時是利用水溶出，暫時無擴大污染可能，但考量廢棄物重金屬含量超標，將持續追蹤後續是否有污染水質與土壤之虞。

陳春暖在縣議會總質詢時指出，接到鄉親陳情，指卓蘭鎮景山里、鯉魚潭水庫上游水源保護區遭人掩埋事業廢棄物，向環保局舉發後，環保局前往開挖採樣，她卻接獲「跟妳沒完沒了！」的恐嚇電話，警方正偵辦中。

陳春暖指出，傾倒廢棄物業者為了賺取數萬元利潤，卻隨便找地方棄置，連水源地都不放過，苗栗去年最嚴重曾發生大湖鄉心開村被倒綠色污泥，銅含量超標四百多倍，類似案件屢屢發生，讓人擔憂。