〈北部〉暖男環島到宜蘭 全國義剪六百多顆頭

2017-07-18

工作過勞 罹患猛爆性肝炎

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕髮型設計師暖男林桄瑋曾罹患猛爆性肝炎，大病初癒的他，啟動環島義剪之旅，共剪了六百多顆頭，昨天抵達倒數第二站宜蘭，他希望透過這趟旅程回饋社會，也自我提醒莫忘初衷。

二十六歲的林桄瑋家住台北，十六歲開始學美髮，後來覺得賺不到錢，又相當競爭，看不到未來，對美髮業很失望，一度離開這個圈子，為了賺更多錢，轉往便利商店上大夜班，有時連上早、晚班，體力經常透支，直到兩年前，變得非常嗜睡，一直睡不飽，才發覺大事不妙。

大病後重拾當設計師夢想

朋友見他神色差，勸林桄瑋看醫生，就診後確認是猛爆性肝炎三期，他勇敢面對，好好休息養身子，養病時間，想起以前髮廊主管的話，「做喜歡的事情最重要」，因放不下成為設計師夢想，身體康復後透過環島義剪，作為復出試金石，也為美髮之路開啟新的旅程。

幫臥床阿伯理平頭 感觸多

林桄瑋六月一日從台北出發，逆時針騎機車環島，印象最深刻是到屏東義剪時，幫一個躺在病床老伯伯理平頭，很多弱勢者無法到髮廊理髮，有機會幫他們修剪頭髮，成為旅程中最讓他感動的一刻。

「提醒自己，莫忘初衷！」林桄瑋今將抵達環島之旅最終站基隆，昨天在宜蘭義剪時，在宜蘭市民代表康思源陪同下，到市代會義剪，林桄瑋說，這趟旅程走過宮廟、社福機構，剪了六百多顆頭，接下來要追逐夢想，立志成為出色髮型設計師，會加倍努力儘速完成願望。