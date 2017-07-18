〈北部〉玉里阿美族豐年祭 遊客可入三部落

2017-07-18

首先巴島力安 29日80人作客

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年暑假是阿美族人舉辦年度豐年祭的日子，由南區的富里、玉里鎮的部落開始，由南往北陸續舉行，玉里鎮今年第一個辦豐年祭的「巴島力安」部落，位於盛產火龍果的觀音里高寮，部落本月廿八日至三十日舉辦豐年祭，並且選在豐年祭的第二天二十九日，配合玉里鎮公所舉辦「部落豐一下」小旅行，將有八十名遊客到部落作客！

還有苓雅、馬太林開放

玉里鎮公所今年第二年舉辦部落小旅行，時間是七月廿九日起到八月廿六日、總計九梯次，除了有巴島力安部落，還有苓雅部落、馬太林部落邀遊客在豐年祭期間到部落當客人，另有八月十二日的玉里鎮聯合豐年祭小旅行、秀姑巒溪「捕魚、射箭」體驗小旅行、以及四個梯次的「赤科山金針花海忘憂之旅」。

鎮長龔文俊說，去年首次舉辦部落小旅行，約二百八十名遊客參加，今年度擴大舉行，共有九個梯次，每個梯次八十人、共七百二十人全數額滿。

他說，小旅行行程除了參訪璞石文創園區藝術館、今年一月才成立的台灣黑熊保育協會「東部台灣黑熊教育館」，以及全國唯一的玉里行動郵車第二代「幸福郵車」，重頭戲就是下午到部落參加豐年祭，以及品嚐部落大餐，希望遊客到玉里玩不只走馬看花，還能深入在地的部落，一天行程費用六百元，有吃有玩，開放報名不久迅速額滿。

玉里鎮共有廿一個原住民部落，然而部落還是有不一樣的聲音，認為族人辦豐年祭「不容外人干擾」，也不應該變成觀光業的附庸。

但會告知勿干擾部落祭儀

對此龔文俊認為，透過溝通讓部落瞭解，「豐一夏小旅行」活動是希望協助部落行銷特色農產品、觀光產業，增進居民收入，因此今年獲得三個部落同意，開放豐年祭活動其中的一天，讓遊客共同參與，且事前也會向遊客告知「我們只是訪客、請勿干擾部落祭儀舉行」。