〈北部〉社區點胭脂 竹市9社區獲獎

2017-07-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動社區點胭脂的社造行動，爭取中央四百廿萬元經費，提供十七個社區進行社區意象改造，經過評選，選出三個改造大成功的優秀社區及六個特別獎，市長林智堅昨天在樹林頭公園頒獎並觀看由士林社區千歲志工團打造的竹編迷宮，肯定居民共同參與的初衷，鼓勵社區動起來，一起妝點社區。

都發處都市設計與開發科長陳昭蓉說，評選出的三個優秀社區第一名是下竹社區的樹屋、第二名是關新社區的楓香大道、第三名是朝山之美候車亭；人氣紅不讓獎由下竹社區獲得；水源社區獲社區點子王獎；虎林社區獲作伙來動力獎；竹蓮社區獲社區點胭脂獎；金竹社區獲新秀崛起獎；獲精神總錦標獎的是士林社區千歲志工團打造的樹林頭公園入口意象竹子迷宮。

市長林智堅說，獲第一名的下竹社區將已閒置荒廢卅四年的眷舍結合老樹，打造社區樹屋，成功吸引居民凝聚力，還成為兼具可食地景和集會所功能，翻轉社區老舊形象，讓人喝采。

此外，關新里針對社區的楓香大道進行土質改造，終於成為社區重要綠蔭廊帶；朝山社區將廢棄老舊的候車亭彩繪成具特色的新景點，讓民眾來朝山社區觀溼地看招潮蟹更易辨識，成為熱門候車亭。