〈北部〉大溪關公聖誕遶境 鋼鐵人來助陣

2017-07-18

〔記者李容萍／大溪報導〕昨天農曆六月廿四日是關聖帝君（關公）聖誕，傳承百年的大溪普濟堂舉辦的聖誕慶典暨遶境，堪稱大溪人的第二個過年，且大溪區社團民俗技藝協會所屬的一心社、同人社，今年也分別舉辦創社二十週年、一百週年慶典，十五日起展開的三天遶境活動昨天進入高潮，各社頭大展身手，讓老城區從早到晚鬧熱滾滾。

大溪重要慶典 堪稱第二個過年

大溪普濟堂遶境的最大特色，就是由各社頭所組成遶境隊伍，社頭是當地居民依各行各業所組成社團組織，發展至今已有三十多個社頭，今年「恭祝關聖帝君一八五八週年聖誕慶典暨遶境祈福活動」，遶境範圍包括河東及河西，各社頭出動大仙尪、神童、北管、什音、西樂、神轎等恭抬關帝神像出巡，隊伍綿延約五百公尺。

逾30社頭遶境 隊伍綿延500米

參與遶境的每個社頭各有不同歷史及特色，其中樂安社以人際網絡為主，是大溪最早成立的社頭；興安社由大溪街區的零售商人所組成，俗稱生意人社，大算盤成了遶境代表象徵；協義社是木器同業組成，社內的陣頭為墨斗陣，彰顯墨斗為木器業的生財工具；樂豳社由頭寮竹篙厝地區的有錢人發起成立，相傳以養豬起家變有錢，而以樂「豳」社為名。

小小兵也來湊一角 民眾爭相合影

遶境隊伍中，創社百年的同人社特地搬出許多百年文物參與遶境，包括鎮社之寶的「老祖百年神轎」，另復刻一頂新轎同時遶境；在地市議員楊朝偉服務處昨也請來擬真的「鋼鐵人」參與遶境，還巧遇電影卡通「小小兵」，吸引民眾爭相合影。

市長鄭文燦前天深夜、昨天清晨兩度前往普濟堂向關聖帝君祝壽，他表示，大溪是台灣文化的故鄉，也是桃園歷史的起點，大溪的藝陣在台灣相當出名，市府規劃設置社頭文化館，要將流傳三代、四代文物保存，搭配文創、影像、漫畫等作品，讓關聖帝君信仰在地方成為無形資產，讓社頭文化更易親近。

大溪文藝季將進行到下月6日

今年大溪文藝季「繞進老城．好拾光」主題活動持續進行到八月六日，推出「巷弄美術館」、「街屋小劇場」、「民俗技藝匯演」及「夏日音樂饗宴」四大展演主題，有在地表演團體及劇場、在地藝術家創作裝置作品，民眾可至木博館 、各圖書館索取活動手冊，按圖索驥、漫遊大溪。