〈北部〉公幼擠窄門 宜縣議員促改善跨區就學

2017-07-18

教處允逐年擴增公幼比例

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉中興國小附設幼兒園年年滿招，縣議員黃適超調閱資料發現，中興附幼今年有十四個小朋友畢業，僅五人直升小一，其餘均返回原戶籍學區就讀，跨區就學壓縮在地孩子入學機會；縣府教育處回應，會增加公立附幼、非營利幼兒園招生員額。

宜蘭縣公立幼兒園每月兩千至三千元，相較私幼動輒八千元起跳，收費相對低廉，不少家長選擇公幼入學，但公幼名額僧多粥少，以中興附幼來說，每年招收一班共十四位學生，扣除低收入戶、原住民等優先入學名額，想要擠進窄門難上加難。

中興國小為列 僅5人直升小一

黃適超最近接獲不少家長投訴說，他們戶籍設在五結鄉，鄉內公幼招生滿額，小孩無法在地求學，被迫到其他鄉鎮市就讀，許多公幼學生畢業，返回原戶籍地讀小學，大嘆孩子在地就學權益遭受排擠。

黃適超以中興附幼為例，今年十四個孩童畢業，只有五人直升國小，他認為，跨區就學影響在地孩子就近入學，還導致中興國小新生招生辛苦，教育處應設法改善。

不利條件戶跨區 法規允許

教育處長簡菲莉說，目前法規允許幼兒園不利條件戶跨區就讀，但為保障孩童就近入學權益，已逐年擴增公幼比例；教育處指出，五結國小附幼今年初已新增兩班混齡班，多出六十個員額，九月有家非營利幼兒園加入，預計招收四十五人，應可改善公幼中籤率低的問題。