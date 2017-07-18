〈北部〉亞泥礦權延展案 2監委現勘礦場

2017-07-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕經濟部礦業局今年三月在礦業法修法前夕，通過亞洲水泥位於花蓮縣新城山礦區延展二十年礦權，引發環團與在地部分原住民抗議。為此監察院副院長孫大川、監察委員林雅鋒立案調查，昨到花蓮聽取地方意見，以及相關單位的說明；今天還將前進山區的礦場現勘，以釐清礦場是否違反生態保育、影響公共利益的相關規定。

反對派擔心大自然反撲

說明會場由六名秀林鄉的村民各自代表正反意見，每人各五分鐘闡述。反亞泥的村民田明正說，亞泥一九七三年到富世村之後，部落一切變調，村民「被偽造」同意書，讓世居耕作的原住民被趕離原住民保留地的家園，土地遭炸山取礦，帶來粉塵、噪音、房屋龜裂，是住在礦場下方所有住民的痛。

村民鄭文泉說，亞泥採四十三年了，這次沒經過部落居民同意、政府又展延二十年，每天炸山、挖山，怎麼可能對環境、地質沒影響？以前沒土石流，不代表未來不會有，山區出現巨大「碗狀大坑」，憂心大自然可能反撲，他擔心二十年後，亞泥拍拍屁股走人、留下傷害給族人承擔。

贊成者認為帶來工作機會

在亞泥上班的村民許冠傑認為，他也住在村子，「安全是所有人的共識」，亞泥持續改善粉塵、噪音、震動之外，也繼續在環境復育與水土保持努力。他說，亞泥帶來一千多個工作機會、地方回饋金、房屋修繕金等等，各項敦親睦鄰工作沒少做，他認為地方可參與監督，把不好的地方做好。

耆老田貴芳認為，亞泥每年給縣府回饋金、土石稅達數億元，回饋給秀林鄉及部落的比例相當少，盼提高回饋比例；並建議亞泥「直接發股票給村民」，這樣才是真正回饋地方。

另檢討礦業法是否不合時宜

監察院指出，由於長期極端氣候頻度增加，環境條件也在變遷；現行礦業法中，有無不符生態環境要求、國土保安需求、公共利益需求的相關規定？監察院也相當重視，因此，針對「保安林」與「飲用水水源保護區」內的現有礦區，監察委員林雅鋒與副院長孫大川將另立新案調查，檢討礦業法是否有不合時宜的規定，以確保台灣國土保安與生態保育，為後代子孫留下一片淨土。