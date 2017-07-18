〈北部〉桃園3金品牌亮相 40入圍好店上菜

2017-07-18

〔記者李容萍／中壢報導〕市府經濟發展局打造桃園的三金品牌，以「桃園嚴選」為理念，整合「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」三個活動推動整體行銷，昨天由市長鄭文燦公布新設計的三金主視覺LOGO、三金宣傳網站、三金聯合行銷活動，四十家入圍初審的金牌好店也端出嚴選的美食佳餚與會。

鄭文燦說，桃園「金牌好店」是有主題、特色、風格的好餐廳；「金牌好禮」是具有城市特色的伴手禮；「金牌好棧」為飯店、旅館和民宿。市府整合這「三金」，邀請設計師馬詩韻設計識別系統，主視覺運用「good」加上「gold」，構成「gooold Taoyuan」的LOGO標誌，非常搶眼、也別具魅力，不僅符合「金牌」與「好」的意義，中間三個圈也代表金牌好店、金牌好禮及金牌好棧，強化桃園三金意象。

鄭文燦說，市府將於十一月舉辦三金聯合頒獎典禮，呈現桃園的金牌好禮、好店、好棧，提供遊客吃喝玩樂的最好去處，而市府目前正在尋找桃園的獨特魅力、創造城市特色，在推動休閒農業區方面，去年通過觀音蓮花園休閒農業區，今年大園溪海、大溪月眉、龍潭大北坑、蘆竹大古山申請休閒農業區均通過第一階段評選，未來中壢、平鎮休閒農業區也會慢慢產生，讓「金牌好棧」不只有飯店、旅館和民宿，還可以增加休閒農業區，提供遊客更多選項。

金牌好店下月進行網路票選

今年金牌好店有一百三十家報名，第一階段評審團選出四十家入圍，第二階段從八月十日起以網路票選出三十家，民眾至官網投票，有機會獲得法國鑄鐵鍋、美式咖啡機和金牌好店抵用券等好禮。