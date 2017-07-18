〈北部〉桃園首屆樹木修剪認證 合格率不到5成

2017-07-18

90人報名、42人通過 老師傅也落榜

〔記者陳昀／桃園報導〕修剪樹木也要專業！市府工務局辦理首屆「樹木修剪技術認證」，第一梯次有九十人報名、四十二人通過，合格率不到五成，「落榜的有很多是老師傅」；市長鄭文燦說，市府會持續推動這項認證，只要滿五百人通過認證，就研議將認證資格納入景觀工程合約的附加條件中。

市長：未來研議納入景觀工程合約中

鄭文燦指出，專業的樹木修剪不只要求美觀，也須具備對樹木種植、移植、疾病預防及救治的能力，教育訓練、認證也逐漸受到各地方政府重視，市府因此與桃園市景觀工程商業同業公會合作辦理認證。

工務局長黃治峯說，有別於多數縣市的認證只考筆試，桃園市有「不良枝判定」筆試及「實作修剪」兩個關卡，滿分各一百分，都要滿六十分才能通過，雖然合格率不到一半，但認證具有鑑別度，也考驗專業技術。

鄭文燦說，桃園要朝向低碳、生態發展，需要針對種樹、樹木修剪下功夫，市府去年已訂定「桃園市樹木保護審議會設置要點」，也設有「桃園市樹木保護審議會」，要透過雲端管理將珍貴老樹造冊編號，讓老樹有「身分證」，未來會逐步推動將每棵路樹編號列管，並詳細記載名稱、樹種等資訊。

鄭文燦昨頒發獎狀給獲得認證前兩名的廖金明、魏煜入與並列第三的陳永生、游宏鈞。有八年樹藝經驗、四十八歲的廖金明表示，要通過認證，得會判別不良枝種類，不能任意修剪、造成病變，以免對樹形或樹木健康帶來不良影響，近年的樹木造型越來越多元，必須不斷精進技術。

桃市景觀工程商業同業公會副理事長游象全表示，很多老師傅在實作修剪部分慘遭滑鐵盧，因為以前觀念多認為修剪樹木只要「剃平頭」、修整齊即可，未順應樹的生長紋理，如此卻可能導致病變，現在除培養美學，修樹刀法也很重要；桃園有一百多家景觀工程公司，三年內可望輔導五百人獲認證。