〈北部〉吉安小型水力發電賽 神之尾奪冠

2017-07-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應綠能潮流，農村水圳也能進行小型水力發電！

花蓮吉安鄉南華社區有「吉安圳」流經，台灣環境保護聯盟與社區合辦小水力發電機設計大賽，由台灣科技大學學生高瑋澤、指導老師郭瀚櫆設計的「神之尾」，每小時發電量十瓦奪冠，葉片設計模仿魚類尾鰭，頗有創意。

仿魚尾鰭設計 每小時發電量10瓦

小水力發電機設計大賽七日在台大水工所實驗水道進行初賽，從二十多支隊伍中選出大專組五組、高中組六組，昨天在吉安鄉南華社區吉安圳決賽，除評審打分數，還邀社區民眾投票，大專組第一名台科大「神之尾」獲得，第二名是暨南大學電機系「桃米電鰻」；高中組第一名慈濟高中的「水奔電揚」、第二名內湖高工的「Fighting for the win」。

高瑋澤說，共同研發製作者還有業師郭瀚櫆、福發鋼鋁工程，設計特色是葉片與垂直軸的概念，水車的擺動式葉片模仿魚類尾鰭，可將水流的沖擊力轉為擺動式的旋轉力，漸層式設計可充分利用流體產生的力矩，更抵銷上下震動力，使發電機不受水流湍急而震盪；而垂直軸設計無論水位高低都可發電，發電機設置在水面上不須浸入水中，葉片直接與馬達耦合無須鏈條增加可靠性。

協辦的花蓮吉安鄉初英山文化產業交流協會監事鍾寶珠說，高中組發揮年輕人的創意，在外型、創意美觀上比較強調，而大專組則是講究專業性、嚴謹，吉安初英山下的南華社區擁有豐富的水力資源，村內有大小水圳貫穿，除可灌溉農田，也希望能發展微型水力發電作為社區的用電來源。

台灣環境保護聯盟會長劉俊秀說，因應綠能潮流，透過比賽讓年輕學子動腦設計環保的小型水力機組，未來協會將擴大舉行風力、太陽能等創作賽，讓綠能發電可以有更多的創意發想。