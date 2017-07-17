〈北部〉鯖魚文化季留活口 今年魚模型不燒了

2017-07-17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今年南方澳鯖魚文化季終於「不燒魚」，往年長達七公尺、超過百公斤的大鯖魚模型踩街後就會焚化，引起許多民眾覺得可惜又不祥，議員邱嘉進也不斷請命留下活口。討海文化保育協會表示，精美的模型將保留在遊客中心，讓更多遊客欣賞。

往年焚化 引發不祥之議

鯖魚不但是宜蘭縣蘇澳港全年產量最多的魚種，更是全台產量之冠。去年開始南方澳鯖魚節與鯖魚祭兩個活動合辦，由宜蘭縣政府舉行「南方澳鯖魚文化季」，而原本鯖魚祭中的燒鯖魚祈福儀式原本也保留下來，宜蘭縣討海文化保育協會每年都會製作長達七公尺、重達一百六十公斤的大鯖魚模型，搭船巡港祈求平安，之後會沿街由十名壯漢扛著大鯖魚到內埤焚化，象徵敬拜海洋之母。

但因鯖魚模型造價十五萬元，遶港祈福後焚燒，遭到在地人士和漁民質疑不祥，議員邱嘉進這幾年來也不斷為模型請命，他說，希望保留鯖魚作為展示之用，鯖魚模型一條成本都很高，如果只是做來燒掉很可惜，應該賦予模型更多觀光價值，同時搭配展覽，讓更多遊客了解南方澳的鯖魚文化。

討海文化保育協會總幹事潘佑升表示，近年來經過在地民眾反應後，今年決定不燒魚，會留在南方澳遊客中心展示，本來因為馬上會燒掉，所以是以竹條製作架構，今年預計會以鏢旗魚的鏢杆作為主架構，製作堅固的內裝，外表也會做得更加精美，希望加上燈光，讓鯖魚晚上也能出門發光踩街。

今年將放在遊客中心展示

今年兩活動將繼續由宜蘭縣政府合併辦理，宜蘭縣政府漁管所表示，今年預計在十月初辦理，活動包含鯖魚儀式、踩街與社區輕旅行，邀請社區和漁業團體參與，活動中更要進行漁業資源保育宣導與鯖魚推廣的行銷活動，去年鯖魚文化季的經費由漁業署提供一百萬元經費，縣府配合款十萬元，今年因為鯖魚模型決定不燒，除了漁業署的經費，縣府配合款會提高到四十萬元左右，一方面讓模型做得更加精美，另一方面也讓活動辦理更豐富。