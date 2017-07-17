〈北部〉示範幸福幼兒園 竹市推22所

2017-07-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府教育處推動新校園運動，在幼兒園推食育及閱讀教育，結果有十五所公私幼兒園獲食育示範幼兒園、七所公私幼兒園獲閱讀示範幼兒園，其中私立台積電幼兒園及親仁實驗幼兒園獲雙重示範幼兒園，小朋友可以吃到自己種的菜，還會扮演閱讀繪本中的人物，成為說故事的主角、快樂學習。

新竹市府教育處特前科長邱琬庭說，市府在幼兒園推動食育和閱讀計畫，今年有超過四十間公私幼兒園及非營利幼兒參與兩項示範計畫的評選，結果有十五所獲食育示範幼兒園、七所獲閱讀示範幼兒園，十五所食育示範幼兒園有十一所公立、四所私立，閱讀示範幼兒園有三所公立、兩所私立及兩所非營利幼兒園。

邱琬庭說，像陽光非營利幼兒園打造閱讀環境，設立「水水書店」，由小朋友擔任小小說故事員，小朋友透過閱讀並向其他人表達故事內容，透過傳承、模仿與學習，將繪本中的人物鮮明呈現，也讓孩子在無形中培養閱讀的習慣。

青草湖國小和大庄國小、水源國小的附設幼兒園推動食育教育，也成為典範，小朋友學種菜，了解食物生產過程，也從中培養健康食物的觀念。

建華非營利幼兒園則將繪本故事佈置成書牆，孩子呼朋引伴圍繞在書牆讀書的畫面，是園所最美麗的風景。

私立台積電及親仁實驗幼兒園則雙重獲得食育和閱讀示範幼兒園，讓小朋友在幼兒園養成閱讀習慣及體驗食育教育，表現不俗。