〈北部〉減少救護爭議 苗市玉清宮捐450具密錄器

2017-07-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市玉清宮慶祝關聖帝君一千八百五十七週年聖誕，撙節活動經費二百二十萬元添購四百五十台高解析度隨身影像紀錄器捐贈苗栗縣政府消防局，昨天舉行捐贈儀式，由苗栗縣長徐耀昌代表接受。

徐耀昌說，配戴隨身影像密錄器，將可保障打火弟兄執行救災救護勤務的安全，亦提升民眾對消防工作的信賴感。

玉清宮董事長魏俊傑表示，每年在關聖帝君聖誕總會撙節經費捐助社會公益，過去幾年捐贈苗縣府消防車、公共場所電擊器AED、復康巴士、救護車，總經費超過二千萬元，今年購買四百五十組高解析度隨身影像紀錄器捐贈給苗縣府消防局，盼提升消防隊員緊急救護工作的服務品質。

苗栗縣消防局長徐新淵指出，消防員在執行勤務時經常會與民眾接觸，因為民眾情急之下往往會質疑消防救護救難人員速度太慢，甚至會出現肢體上衝突，導致誤會發生。

徐新淵表示，消防救護人員有了密錄器，執行勤務時都會隨身配戴紀錄整個救災、救護現場，如出現爭議時，這些影像就可以還原現場，做出合理公平的的判斷依據。

苗栗縣消防局也指出，各救護車上已裝有行車紀錄器，至於密錄器在警政、消防體系均非公發裝備，因勤務需要及避免爭議，才會配戴密錄器，由於僅防水，無法抵擋高溫，所以通常會在救護及救災使用，不會戴入火場。

徐耀昌期許消防局善用各項設備器材，提供縣民更完善且專業的救災、救護服務，保護縣民生命財產安全，也希望藉此拋磚引玉，號召更多單位與民眾參與慈善，讓社會更溫馨祥和。