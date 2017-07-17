〈北部〉竹市空軍十村掀綠 重現眷村縮影

2017-07-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府啟動「掀綠計畫」，以活化閒置國有土地為目標，成功活化樹林頭公園、虎林棒球場、錦華街停車場後，今年將再針對錦華街空軍十村閒置土地，投入九百萬元新闢七百五十七坪遊憩綠地，透過「掀綠計畫」增加中心綠地覆蓋率，預計八月動工，明年初開放，讓市民多一處城市森呼吸的場所。

新竹市錦華街的國防部空軍十村，因土地長期閒置，過去雜草叢生、垃圾堆置，成治安死角，市府去年底開闢「錦華街停車場」，今年再成功爭取國防部五百萬元經費，總計投入九百萬元要將錦華街東側眷改閒置地規劃為市民遊憩綠地。

新竹市長林智堅說，未來將保留原有大樹群、眷村老屋，並依循現有眷村面貌，設計綠色環園步道，透過種植灌木、喬木等植栽營造綠美化，同時會進行老屋牆面彩繪，重現眷村生活縮影，連結在地居民生活記憶，活化閒置土地，讓這些國防用地成為為兼具綠色休憩、歷史教育的公共空間。

打造遊憩綠地 明年初開放

林智堅說，空軍十村綠地鄰近中央公園、護城河親水公園與巨城商圈，將為市中心再添綠色休憩帶，未來結合周邊行人動線，可串連黑蝙蝠文物館、巨城熱鬧商圈、和中央兒童公園及三民隆恩圳綠廊帶，呈現竹市多元的城市風貌。

市府都發處都更科長翁嘉陽表示，錦華街國防部空軍十村的簡易綠美化工程位在市中心黃金地段，預定八月動工，明年初開放，將以創意活化閒置空間，為閒置空間活化提供最好模範。

翁嘉陽說，市長林智堅上任後啟動的「掀綠計畫」，盤整閒置國有空間，已成功活化國防部空軍五、六、七村閒置地為「樹林頭公園」，廿、廿二村眷改用地為「虎林棒球場」，如今將再改造錦華街空軍十村，未來市中心將新增六千坪綠地，成為真正的「森」呼吸城市。