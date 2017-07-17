〈北部〉宣傳中平嘻哈祭 40校熱舞一鏡到底

2017-07-17

推出兩天 突破三百萬次點閱

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區中平商圈邀集全國高中、高職舉辦「全國熱舞高校─中平嘻哈祭」，即將在廿三日熱鬧登場，主辦單位邀集四十所學校、約一千人進行「一鏡到底」的拍攝與排舞，約五分鐘的宣傳影片剛推出就吸引大批網友分享，短短兩天突破三百萬次的人氣點閱，網友驚呼「青春就是要這樣熱血啊！」「太帥！」「超猛！」

徒步區變舞台 千人接連尬舞

中平商圈發展協會理事長劉柏成積極主辦各式藝術展演與公益活動，讓有「桃園西門町」之稱的中平商圈成為桃竹苗地區表演藝術展演的最佳場所之一，也讓全國喜愛熱舞的學生大展舞技；協會召集「桃竹苗聯合舞展」與「桃聯盃」的主辦單位，合辦中平商圈熱舞高校活動，共同打造二萬坪的中平商圈徒步舞台。

這支宣傳影片聚集四十所學校的學生，堪稱動員學校數量最多的宣傳影片，有十八年「舞齡」的導演張嚴之表示，由於每組學生團體的風格與能力都不一樣，七月三日拍攝時，原本希望多一些彩排，但沒有那麼多預算和時間，上午九點集合後，光是溝通就花了三小時，下午共修了四十支舞作、想路線、分配組數，他跟攝影師在中平商圈徒步區跑了三小時、廿幾趟，跑到腳都抽筋了，終於一鏡到底拍完，下次希望挑戰一百所學校。

劉柏成說，廿三日在中平商圈搭設雙舞台，並設置行動藝術展演區，活動從上午十點到下午六點，熱舞高校的最大獎是現金三萬元，同時有三萬元的等值獎品。

觀看宣傳影片可上臉書，搜尋中平商圈發展協會。