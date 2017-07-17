〈北部〉夏季限定 桃園10路口明起紅燈縮短

2017-07-17

等待紅燈最多可減30秒

〔記者李容萍／桃園報導〕「日頭赤炎炎」，機車族快被烤熟了！市府交通局去年辦理的「『夏季限定』紅綠燈縮短週期」措施獲得好評，今年繼續實施，從明天起至八月底在全市十處重要路口辦理，這十處路口目前的紅綠燈合計秒數從一二○秒到二一○秒不等，交通局說，各路口調整的秒數不一，最多可減少等待紅燈三十秒。

交通局表示，炎炎夏日，機車族在豔陽下停等紅燈，很多騎士不會往前衝到停等線，而是想盡辦法在附近尋找樹蔭、建築物或公車陰影處躲太陽、減少曝曬，去年八月首次試辦縮短六處路口的紅綠燈週期獲得好評，今年續辦，明天起至八月底擴大在十處重要路口推動。

這十處重要路口如下：桃園區大興西路、國際路，桃園區三民路、成功路，中壢區高鐵南路、中豐北路，平鎮區中豐路、環南路，楊梅區中山北路、環東路，龍潭區中豐路、東龍路，蘆竹區南竹路五段、愛國一路，龜山區龜山一路、湖邊路，大溪區台六十六線、永昌路口，八德區和平路、永豐路。

交通局副局長張新福指出，紅綠燈週期長短取決於路口的交通流量大小，在交通流量大的路口，紅綠燈的週期就會比較長，以求平均每輛車的停等時間最少，但所謂的「每輛車」包括汽車及機車，長週期會造成機車停等時間與汽車一樣久，難怪機車族形容等紅燈像「酷刑」。

實施至八月底 騎士讚好措施

他說，交通局體恤機車族飽受烈日曝曬所苦，考量暑假期間較無通學族群、交通狀況較佳，今年暑假擴大辦理，從去年六個路口擴大到 今年十處路口，而且涵蓋尖峰時段。

對此，多數機車族表示贊成，認為只要減少停等紅燈酷曬的痛苦，都是涼夏好措施；也有機車族抱怨實施的路口有限，並非自己經常行車路線，享受不到。