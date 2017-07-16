〈北部〉黏脂質症 尚無治癒方式

2017-07-16

黏脂質症第二型與黏脂質症第三型是因溶小體酵素運送過程出問題所導致的遺傳疾病。

溶小體酵素運送至細胞溶小體內的過程需有辨識標記提供辨識之用，若參與此辨識標記合成的酵素有缺陷，將導致細胞內的多種溶小體酵素濃度減少與血清、體液的多種溶小體酵素濃度提高。

因疾病相當罕見，盛行率無法得知，僅能從臨床發病特徵判別。目前尚無治癒的方式，主要視個案的癥狀表現提供支持性療法，並可藉物理治療等復健，以維持患者的活動功能。

（資料來源：財團法人罕見疾病基金會；整理：記者王峻祺）