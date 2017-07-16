〈北部〉飢餓30花蓮場 13歲罕病童挑戰

2017-07-16

3縣市2萬人 一起響應

〔記者王峻祺／花蓮報導〕由台灣世界展望會主辦的第廿八屆飢餓勇士大會師，昨天分別在花蓮、高雄及彰化三地同步展開，總計二萬人響應，挑戰卅小時不進食固體食物；花蓮今年有位患有「黏脂質症」的十三歲罕見病童江宗霖，也加入挑戰行列，盼能為正在經歷糧荒的兒童盡心力。

第廿八屆飢餓卅勇士大會師花蓮場，昨由花蓮女中儀隊進行開幕式活動，另還邀請到花蓮萬榮、太平及宜蘭南澳等部落孩童組成的「台灣兒童合唱團TCC」獻唱《微笑的幸福》，純淨的優美歌聲及旋律瞬間感動全場，花蓮縣長傅崐萁及活動代言人李玉璽也為整點鳴鑼一響，象徵完成飢餓第一個小時。

黏脂質症 江宗霖拒特殊待遇

花蓮今年有位患有「黏脂質症」的十三歲罕見病童江宗霖，決心挑戰飢餓卅活動，跟著夥伴匯聚全台各地的飢餓勇士們，一起關注國際間正在經歷糧荒的兒童，並主動婉拒因身體不便所享有的特殊待遇，堅持坐在場內，跟著所有隊友齊心接受挑戰。

「我有罕見疾病，但我想參加飢餓卅！」今年剛升國中的江宗霖，一出生就因缺乏某種酵素，導致體內細胞無法順利代謝出一種被稱為黏脂質的脂質複合物，而長期堆積在細胞中，造成器官損傷，目前他的視力已逐漸發生障礙，並隨病程愈趨嚴重，骨骼開始病變。

生病的江宗霖，從不怨天尤人，第一次聽到校內宣傳展望會活動時，了解到東非糧荒的現況後，內心就相當擔憂，希望能透過自身微薄力量，為這群受難的弟弟、妹妹，甚至是年齡相仿的家人們鼓勵。他說，報名當天是第一個到場，但卻害羞地站在一旁，直到九十多名同學完成報名後，才鼓起勇氣向工作人員保證「我可以參加，請相信我！」

他說，謝謝主辦單位給予機會，也感謝媽媽不再為他擔憂，願意支持他這份助人心願及自我挑戰的勇氣，期許透過活動，看見世界更多的美好樣貌，並鼓勵大家都能一起為他人付出，激起滿滿愛的漣漪。