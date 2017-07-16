〈北部〉1/3機車格給oBike 宜縣議員：本末倒置

2017-07-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕新加坡無樁式共享自行車oBike進駐宜蘭後，占用機車停車格及違停等問題惹議，對此，縣政府要求規劃每個停車區有三分之一的公共機車停車格給oBike，但議員薛呈懿質疑，全縣機車停車格眾多該如何稽查？檢討縣內停車空間是否不足，再加畫停車格才能解決問題；縣府回應，會派員勘查，也已至有停車空間需求的鄉鎮會勘，規劃提車格的新設。

宜蘭縣光是停車場的公共機車停車格就有三千三百二十五個，宜蘭市道路的機車停車格也約有四百個，全縣停車場加上十二鄉鎮市道路旁的停車格，數量非常多，縣政府與公共自行車業者協商，規劃一個機車停車區內，將開放三分之一的停車格給oBike停放，解決無樁式共享自行車帶來的問題。

議員建議 評估後增設車格

但薛呈懿表示，機車停車車格停機踏車，既然法規上來看，本來就合法，硬去區分腳踏車跟機車的數量，很不合理，況且停車格遍部各地數量眾多，三分之一也難以界定，縣府該如何稽查？這樣的做法根本本末倒置，非常不合理。

薛呈懿建議，縣府要促進低碳城市，推行自行車或電動機車的使用，那停車需求自然就會增加，應該要去研議停車管理的辦法，並評估縣內停車空間是否不足，增設停車格，這才是解決問題的根本之道。

縣府強調 會積極派員稽查

宜蘭縣政府建設處表示，已要求廠商如果機車停車區有超過三分之一停放腳踏車，就必須進行移置，現階段都已移置完畢，也還未接到反映，有哪些停車區腳踏車停放超過三分之一的狀況，縣府也會積極派員到各處探勘與稽查。

建設處指出，已經要求各公所，如鄉鎮市公所有增設機車停車格的需求可以反應，縣府會派員至各鄉鎮會勘，評估後就會進行機車停車格的增設。