〈北部〉丹麥男孩上學去 兒童影展開幕

2017-07-16

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市兒童影展昨天開幕 ，播放首映片「丹麥男孩上學去」，此片改編自丹麥暢銷兒童小說，是台灣少見的丹麥電影，廿三日下午一點半還會加映一場；八月六日閉幕片，則放映改編自二戰時期女孩芬妮回憶錄的「芬妮的勇敢旅程」。

「丹麥男孩上學去」講述主角小畢在上學第一天遇到許許多多不合理的事情，反對太快長大、充滿天真狂想； 「芬妮的勇敢旅程」講述芬妮如何面對生存與友誼的過程，見證孩子們面對艱難險阻所呈現的純真與勇氣。

新竹市影像博物館昨天起至八月六日共將放映五十一部電影 ，除售票的七十三場室內放映與三場兒童劇場，還有五場免費戶外放映。昨天開幕安排「好玩的劇團」演出兒童劇 「 宇宙馬戲團—幸福魔法書」。

今年兒童影展以「Ohiyo童年」為主題， 精選世界各地五十一部佳片， 其中十五部是全台首映，還有多部芝加哥兒童電影節、多倫多國際兒童電影節的參展作品以及奧斯卡金像獎、金球獎的入圍及得獎影片，分成「童年」、「電影教室」、「天馬行空」、「親子看世界」、「動物王國」及「短片萬花筒」六大單元。

五場免費戶外放映都是動畫片，放映時間、地點與影片及活動詳情，可至官網查詢http://www.hccfilmfestival.com。