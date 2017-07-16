〈北部〉台三線路殺鳥獸 大河段造景留活路

2017-07-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段與社區合作，在台三線苗栗縣三灣鄉大河村路段，進行路旁意象造景，栽植花木，並打造口袋公園，不僅獲交通部金路獎優良景觀獎，加上該路段蜿蜒多彎，常有大型重機交通事故，工務段也盼此美景，能讓騎士「慢慢」欣賞，達到另類的交通安全維護目的。

另，三灣至獅潭路段自然生態豐富，屢傳動物路殺意外，如鼬獾、白鼻心、蛇類、烏龜等，也曾有貓頭鷹低飛遭車輛撞擊受傷，苗栗工務段經與東海大學生命科學系等團隊現勘，在一○三．一公里的南下車道旁打造生態池，池旁設立生態廊道，供動物安全通行。

試車勝地 警強力取締超速

台三線為西部重要山線縱貫道，寬敞又帶彎，不僅一般車輛車速快，更是大型重機、超跑車隊的「試車」勝地。

苗縣警察局雖已在縣境五十公里長的台三線路段沿途，設置十五處測速固定桿，並要求轄區頭份警分局、大湖警分局及警察局交通隊，執行機動性雷射測速勤務，去年取締超過四萬件的違規超速，盼以強力執法遏止危險行車行為，但事故仍頻。

肇事路段 結合社造盼改善

工務段長陳禎康說，尤其台三線大河村彎道多又大，更易肇事，工務段與社區居民結合社區營造，從行車視線安全、用路人感受，以意象藝術，進行擋土牆柔化，或將路旁隙地，進行綠美化，空間夠大則打造成口袋公園。

陳禎康說，像生態池，是低窪濕地改造而成，生態池內同時復育稻田魚、牛屎鯽仔等本土淡水原生魚種，並放養田蚌；對面的北上車道旁，則以環保的倒木製作「迷你鹿」造景，並有座椅供休憩。