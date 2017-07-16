〈北部〉桃園動漫展今落幕 熱音趴壓軸秀

2017-07-16

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園國際動漫大展」將於今天落幕，下午兩點有壓軸的「夏日動漫熱音趴」；昨天的「COSPLAY桃園盃大賽」，由「擊敗古老人」隊伍奪冠、獲獎金三萬元。市長鄭文燦頒獎時發下豪語，表示明年初賽報名如果超過一百組，他就COSPLAY現身，引起觀眾歡呼。

今年有四十五組報名「COSPLAY桃園盃大賽」，廿五組進入決選的參賽者，昨天以走秀、唱歌、戲劇等「秀」出角色魅力，二人團體「擊敗古老人」演出「蒼月潮」原作中主角拔出怪獸阿虎身上獸毛的場景，以特殊的小劇場形式及到位的演技獲得青睞，奪下冠軍。

獲得亞軍的七人團體「iCandy」，扮演動漫作品「LoveLive!」在台上熱力舞蹈，宛如演唱會；「貴族釋迦」雙人組演出「魔導少年」主角納茲以火龍姿態出現的模樣，搭配聲光效果，獲得季軍；最佳人氣獎由扮演「劍俠奇緣三」的雙人組「驍＆冬至」獲得。

今天登場的「夏日動漫熱音趴」演出陣容堅強，卡司包括「飛雲冰淇淋」、「Tiny Minim微音工作室」、「無碼寶貝」、「Bonnie Bunny」、「月光少女」、「翼之端」等。

文化局表示，今天進場參觀「桃園國際動漫大展」，前一百名送參展禮，詳情可查詢「桃園國際動漫大展」官方網站、臉書粉絲專頁，電洽332-2592分機8541。