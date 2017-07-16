〈北部〉警光籃球隊返校尬技 擊敗教職員

2017-07-16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央警察大學校友總會有一千六百多名成員，現任總會長是華航董事長何煖軒，他是警大四十二期，曾是「警光籃球隊」隊員，昨天在母校舉辦首屆「校友盃籃球聯誼賽」，廣邀昔日老隊友組成「老馬組」參賽，資深球員的身手依舊矯健，首場以四十五比卅七擊敗警大教職員隊，展現寶刀未老之姿。

何煖軒跳球 老馬寶刀未老

首屆校友盃聯誼賽共有十四隊、一六八人報名，選手年紀從廿四歲到六十多歲，老、中、青三代的「波麗士」學長、學弟在球場相見歡，何煖軒號召昔日「警光籃球隊」好手陳瑞生、張德龍、許弘屏、胡順祥、石德忠、施文杰、牧公孚、蔡世垂、梁國偉、何仲偉等人返校參賽，這群「老馬」大部分都已從警界退休。

昨天球賽由警大副校長莊德森開球，何煖軒代表跳球，警大表示，「警光籃球隊」當年叱吒國內籃壇，隊員大多是以籃球保送進入警大就讀，每年僅錄取二到四人，征戰國內甲組自由盃、中正盃，佼佼者更被國家隊網羅打瓊斯盃等賽事，可說是國家隊的搖籃，培育多位明星球員，當時警大校長還親自帶隊出征，卅年前解散時，讓球迷感到不捨。

何煖軒表示，昔日戰友大多已從警界退休，平常仍會聚集練習、找回球感，他接任校友總會長後，興起「以球會友」的想法，藉著校友盃來連結校友間的情感。