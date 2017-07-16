〈北部〉《迎關聖帝君聖誕》一心社慶20週年 遶境祈福

2017-07-16

〔記者周敏鴻／大溪報導〕農曆六月二十四日（今年是國曆七月十七日）是關聖帝君聖誕，大溪區「一心社」昨天邀請二十多個地方社頭，出動神轎、大仙尪與大鼓陣遶境祈福提前慶祝；赴美考察、甫於昨清晨返抵桃園的市長鄭文燦，稍事休息後，馬不停蹄陪著遶境隊伍祈求風調雨順，他說，社頭文化展現大溪人的虔誠與熱情，要好好保存、傳承。

大溪地方社頭近千人，昨天中午抬著神轎、開著花車或頂著大仙尪，在田心國小集結後出發，沿著文化路、康莊路等重要幹道遶境，沿途鑼鼓喧天非常熱鬧，吸引遊客圍觀。

鄭文燦與「一心社」社長陳寶印等人陪遶境隊伍走了一段，他說，「一心社」創社廿年，如今已有三百多位成員，傳承地方社頭文化不遺餘力，非常不易。他說，關聖帝君是大溪重要的民間信仰，百年來，大溪慶祝聖誕遶境活動不曾中斷，展現虔誠與熱情，市府將在木藝生態博物館轄下增設「社頭文化保存展覽館」，讓社頭文化好好保存。

昨天午後氣溫逼近攝氏四十度，社頭成員不斷遞水給頂著大仙尪遶境的夥伴，並將大仙尪的衣角捲起、稍微通風，讓夥伴涼快一些。

大溪警方昨在沿線疏導交通，警方說，十六日、十七日兩天舉辦的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」，將採人車分道方式管制交通，慈湖路以東的復興路、文化路、中華路兩旁可以停車，慈湖路以西為徒步區，包括康莊路、慈湖路到勝利街口之間，禁止車輛進入，請民眾配合。