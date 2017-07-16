〈北部〉復興水蜜桃公主選拔 陳若環封后

2017-07-16

〔記者周敏鴻／復興報導〕桃園市仲夏的年度盛事「水蜜桃之夜」，昨晚在復興區熱鬧舉行，眾人矚目的「水蜜桃公主」選拔，六位通過初選的佳麗輪番展現美姿、美儀，並表演活力歌舞，最後由二十五歲的陳若環脫穎而出、贏得第一名，榮獲六萬元獎金。

「仲夏Fun假來七桃：水蜜桃感恩之夜」昨晚在復興區上巴陵停車場登場，在山區入夜後的沁涼微風中，Matzka樂團嘹亮的歌聲、「原」味十足的歌舞表演，讓遊客看得目不暇給，表示欣賞歌舞表演又能品嚐香甜多汁的拉拉山水蜜桃，很過癮！

參加水蜜桃公主選拔的六位佳麗，包括簡孝秦、簡孝妍姊妹檔，和陳恩蒂、陳若環、宗妍希、謝惟媃，六人出場走秀時，亮麗的外貌讓遊客驚豔，精彩的歌舞表演更贏得滿堂彩，掌聲與歡呼聲縈繞在山林夜空。

陳若環祖父、父親都種水蜜桃

經過激烈的選拔，評審最後宣布陳若環贏得第一名，市長鄭文燦表揚、恭賀，畢業於交通大學資訊管理與財務金融學系的她，八月一日即將擔任銀行行員新職，喜愛跳舞、專長是流行舞蹈，籌組舞蹈團體接洽商演，曾協助三光部落五月桃的包裝和行銷。

陳若環說，祖父、父親都在復興區種植水蜜桃，贏得水蜜桃公主第一名後，未來有更多機會行銷知名的拉拉山水蜜桃，想幫助更多的果農增加收入。

「水蜜桃是上帝賜給泰雅族人的最好禮物！」鄭文燦說，復興區拉拉山水蜜桃名聞遐邇，每年都熱銷，他期許陳若環承擔榮耀與責任，扮演好促銷水蜜桃的觀光大使。

8月13日前週末 慈湖園區展售

目前正值拉拉山水蜜桃產季，復興區長曾志湘表示，在八月十三日前的週末假期，在大溪區慈湖兩蔣園區推出農特產品展售會促銷水蜜桃，想嘗鮮的遊客要把握時間。