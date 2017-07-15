〈北部〉藝術家駐校 宜縣5年93校參加

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理藝術家駐校補助計畫，今年有十九校通過申請，開辦五年來已有九十三校參加，縣府教育處希望注入多元教育元素，提供在地藝術家更多發展機會。
宜蘭縣在民國一○一年開辦藝術家駐校補助計畫，每年編列三百萬元，各校提出計畫如果獲准，可獲十五萬至二十五萬元補助，年底辦理成果發表會，分享彼此經驗。
各校提出的藝術家駐校計畫，項目豐富多元，今年有雕塑、染布、舞蹈、電影、偶戲、攝影、木藝、皮雕、陶藝、燈籠，教育處期許駐校藝術家在校園深耕，培養優秀藝術人才。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理藝術家駐校補助計畫，今年有十九校通過申請，開辦五年來已有九十三校參加，縣府教育處希望注入多元教育元素，提供在地藝術家更多發展機會。
宜蘭縣在民國一○一年開辦藝術家駐校補助計畫，每年編列三百萬元，各校提出計畫如果獲准，可獲十五萬至二十五萬元補助，年底辦理成果發表會，分享彼此經驗。
各校提出的藝術家駐校計畫，項目豐富多元，今年有雕塑、染布、舞蹈、電影、偶戲、攝影、木藝、皮雕、陶藝、燈籠，教育處期許駐校藝術家在校園深耕，培養優秀藝術人才。