〈北部〉燈籠藝師駐校 回饋母校授課

2017-07-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕六十四歲著名燈籠工藝師林朝欽，結合傳統、環保、實用與創新概念，讓燈籠不只用來照明，還能種花、當筆筒，曾躍上國際媒體，身為壯圍鄉子弟的他，回到母校古亭國小駐校授課，幫助燈籠工藝在校園扎根。

帶領古亭國小學生 學習創意

林朝欽十八歲當職業軍人，在軍中服役約十年，民國七十年以上尉階級退伍，當年二十九歲的他，看到燈籠外銷市場熱絡，需要資金不多，技術也不高，是很好投資標的，選定燈籠製作創業，但因技術尚未到位，無法做出特色，半途轉往郵局任職。

到了九十九年，林朝欽從郵局經理職位退休，仍無法忘情燈籠創作，汲取名家特色，融入自身靈感，研發多功能的燈籠，他曾花費一個月時間，做出直徑一百五十公分，由內到外有四層金花紙的創意燈籠，一顆要價五萬元。

林朝欽歷經七年鑽研，已打出知名度，獲邀到香港、澳門辦展，還被法新社等國際媒體報導，現在進駐壯圍鄉古亭國小授課，校方提供林朝欽專屬工作室，安排學生觀摩學習。

林朝欽說，燈籠是傳統的東西，經過巧手設計，可當花瓶、檯燈與筆筒，他也用樹葉、廢報紙當材料，作品走環保風，七年學習過程並非順遂，他耐心研究，找出問題癥結，設法克服難關，終於海闊天空。

「帶領小朋友學習創意與技術！」林朝欽說，他是古亭國小的校友，很高興回饋母校，希望把所學傳承給下一代，促使燈籠工藝傳承下去。