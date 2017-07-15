〈北部〉客家夏令營 表揚3文化人士

2017-07-15

〔記者蔡孟尚／關西報導〕全國客家文化夏令營，昨起一連三天在新竹縣關西鎮萊馥渡假村登場，開幕典禮中頒發客家台灣文化獎給文史工作者彭學堯、客家歌手謝宇威、「老寮Hostel」創辦人邱星崴，表彰他們在客家語言教學、歌謠推廣和文化產業方面的貢獻。

全國客家文化夏令營由財團法人馨築文化基金會主辦、客家雜誌社承辦。前省主席林光華擔任夏令營主任委員，致詞時表示，客家話早年被政府打壓，像彰化縣有三分之一客家人，現在都不會講，所以三十年前他參與發起「還我母語」運動，沒有客家話就沒有客家人，在大家努力下，現在大眾運輸工具、車站都有客語播音。

客委會副主委范佐銘說，夏令營安排在新竹縣的關西鎮舉辦很有意義，因為從關西、芎林、橫山到竹東都是政府推動浪漫台三線政策的重鎮，希望大家在這裡深入了解客家文化，也協助把客家文化保存下來。

客家雜誌發行人、律師陳石山說，目前客家電視、電台都已設立，但很多人仍沒辦法全程講客家話，舉辦夏令營的目的就是要培養講客家話的種子。

全國客家文化夏令營今年邁入第二十八屆，參加人數創下近十四年來新高，親子營、文化營共一百七十八人，其中有一百零八人是第一次參加，年齡最大的八十四歲、最小的六歲。