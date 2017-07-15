〈北部〉《竹縣唯一古蹟派出所》關西分駐所「所長宿舍」 日式風有特色

2017-07-15

〔記者蔡孟尚／關西報導〕新竹縣縣定古蹟關西分駐所，是縣內唯一獲列古蹟的派出所，第一期修復工程「所長宿舍」昨天完工，保存完整的日式木造宿舍群相當有特色，修復後讓人驚豔。

縣府秘書長蔡榮光說，修復完工的「所長宿舍」將形塑成關西鎮的遊客服務中心，提供背包客旅遊指南，未來在客委會支持下，也將繼續推動第二期單身員警宿舍修復工程及第三期辦公廳舍修復設計，讓關西分駐所以文化園區的形態重現。

繼續修復單身警宿舍及辦公廳

關西分駐所興建於一九一二年，修復工程總經費一千五百萬元，其中一千二百六十萬元由客委會補助；客委會副主委范佐銘說，「所長宿舍」將成為當地社區居民的休憩交流空間，也是古蹟保存的示範點，讓遊客欣賞到關西的歷史人文。

縣府文化局長張宜真說，關西分駐所辦公廳舍主建築是洋式風格的加強磚造建物，還附有完整的日式木造宿舍群，修復好的所長宿舍外觀有著日式建築的幽靜風貌，裡面的格局和裝潢也是古色古香。

張宜真說，修復過程中發現外側走廊地板是特殊設計的「鶯聲地板」，只要有人在地板上行走，就會牽動地板下特殊釘子的機關，發出像黃鶯鳴叫的聲音，這項防範刺客入侵的設計也被保留下來，昨天文化局安排扮成「小忍者」的小朋友在地板上走動，體驗這項巧思。