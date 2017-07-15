〈北部〉10天美西之旅 鄭文燦：成果豐碩

2017-07-15

〔記者謝武雄／舊金山報導〕市長鄭文燦率團訪美，十四日清晨從舊金山機場搭乘長榮航空航班返台，他於舊金山機場表示，此行十天的美西之旅拜訪了政界、僑界、科技界以及大學，總計拜訪四名聯邦眾議員、十五名加州議員、許多的郡級與市級首長，也與加州財務長、檢察總長會晤，更重要的是接受加州眾議院表揚，是台灣首位接受表揚的縣市長，堪稱成果豐碩。

訪美行程尾聲，鄭文燦率團於美西時間十三日前往矽谷NVIDIA（輝達）總公司參訪，輝達是台裔企業家黃仁勳於一九九三年創辦，為遊戲、影音設備領導廠商，近年來也發展人工智慧；鄭文燦表示，NVIDIA被視為ＡＩ人工智慧領域領航者，對於影像辨識，包括車輛、人臉辨識等都有實績，對於未來桃園發展智慧城市頗有助益。

一行人另參訪矽谷Hewlett Packard Enterprise （HPE）總公司，HPE前身為惠普公司企業服務部門，提供企業雲端及伺服器等設備。鄭文燦表示，HPE是很值得信賴的夥伴，希望能合作分享HPE全球智慧城市成功經驗，解決治安死角、交通調控等棘手問題。

鄭文燦說，美西之旅參訪了十二家重要企業或科技廠商，希望加州與台灣之間有更多的企業合作，桃園是台灣的窗口，加州有許多的企業需要跟台灣合作，未來的交流會更多，而「亞洲．矽谷計畫」對於整個台美之間科技合作非常重要，也獲得很大的回響，將來一定會有更多的交流。

鄭文燦表示，這次訪美的另一個重點就是尋找智慧城市的合作夥伴，智慧城市的面向很多，「亞洲．矽谷計畫」也包括智慧交通、智慧路燈、智慧停車等示範計畫，市府希望每一個項目都可以找到合作的廠商，來推動智慧城市的示範，這些科技廠商在亞洲大多有合作夥伴，台灣的廠商是其代工廠、有的是合作夥伴，未來「亞洲．矽谷計畫」可以讓台灣和美西的廠商能夠有更多合作機會。

他說，拜訪的四名聯邦眾議員都表達支持「台灣關係法」的立場，對台相當友善的聯邦眾議院外交事務委員會主席羅伊斯，八月底到九月初將組團訪台，美國總統川普批准的對台軍售案，就是羅伊斯大力支持的，可說是台灣最好的朋友。