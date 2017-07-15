〈北部〉台硝又傳爆炸 市府勒令停工

脫水槽爆炸 5名員工受傷
〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區股票上市台硝公司桃園廠昨天發生硝化棉脫水槽爆炸意外，槽體被炸得一片焦黑，周圍十公尺都遭殃，還造成五名員工受傷，雖然災害沒有蔓延，但台硝五月底才發生有毒氣體外洩，過去也常發生工安意外，讓周遭居民活在恐懼中，當地兩里長強烈要求市府通盤檢討，積極要求廠方改善工安或者強制遷廠。
昨天事發後，市府勞動檢查處、環保局都派員到場稽查，勞檢處初步判定，投入脫水機內的易燃液體異丙醇產生蒸氣，機台又未確實接地，導致運轉時產生的靜電引燃蒸氣造成爆炸、竄出火苗，且現場共七座脫水機都沒有接地措施，已勒令停工改善，另將裁罰三萬元至三十萬元；環保局指出，意外為機台故障引起的氣爆，沒有任何原料外洩，確定不會造成環境污染，民眾不必驚慌。
意外不斷 要求遷廠聲浪起
台硝今年已兩度發生意外，動員大批消防，而且還是二○一三年至今的第五起，周遭居民反彈聲浪不斷，當地海湖里長徐式甫表示，台硝一再出事，居民廿多年來都活在恐懼之中，五月底硝酸外洩時已表達過強烈抗議，顯然廠方、市府都不在意地方民意，他說，市府應該有所作為，嚴正對台硝公司執行總體檢、通盤檢討工安，並向附近居民公開說明結論，否則不排除發動抗議，要求遷廠。
鄰近的坑口里長徐垂勇也說，台硝令附近居民人心惶惶，能遷廠最好，但台硝也為當地帶來就業機會，希望市府除了嚴加稽查，保障居住安全，還是要從根本要求廠方積極改善。
廠方說，意外發生當下就立即啟動應變措施，十分鐘內控制、撲滅火勢，五名受傷工人也都已出院休養，廠方近年已針對設備加以改善，並加強訓練員工應變緊急狀況，可能因為氣爆聲響驚動附近住戶，並沒有造成其他危害。
勞檢處表示，二○一四年至今，勞動部曾派員到台硝執行十五次勞檢，共裁處停工三次、罰鍰九十六萬元，今年二月權限移轉到市府勞檢處後，也派員勞檢過三次，要求改善九項缺失、裁處停工一次，另因台硝近三個月內接連發生職災，已將其列為重點檢查工廠，會加強檢查頻率與強度。