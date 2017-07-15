〈北部〉花蓮門諾、馬偕護專合辦 公費護理班傳承第2屆

2017-07-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東部護理人力資源招募困難，執業人員僅占全國不到五％，花蓮門諾醫院與馬偕護專簽約，合辦公費生護理專班，預計五年內培育八十名專業護理人員，院方昨完成第二屆招募任務，十六名公費護理生「點亮」燭光，象徵傳承醫護救人使命，並誓言學成後返鄉服務花東偏鄉居民。

全國區域醫院護病比為十二比一，花蓮門諾醫院今年則為九．二比一，服務人次雖稍趨緩降，但照護量依舊龐大，目前總病床數為四百七十一床，去年因護理人力短缺，院方暫閉五十二床。

花蓮門諾醫院為因應東部護理人力不足困境，去年起與馬偕專校護理科建教合作，每學年預計招募十六名公費生，今年招募第二屆，畢業後將回門諾服務五年。

門諾醫院護理部主任林雅蘋說，護理人力荒一直存在，花東地區更為嚴重，除是護理工作本身執業量大外，更因花東偏鄉不是護校學生首選，才會導致護理人才嚴重短缺，希望首屆公費生畢業後能夠盡快返回門諾服務，舒緩緊繃人力，也能適度調節病床位。

她指出，作為區域醫院的門諾醫院，現在全日照護的「護病比」已經降為為九．二比一，並隨著薪資福利、工作環境軟硬體的逐漸改善，吸引許多有志從事護理工作的學子陸續加入，成為守護病患身心的白衣天使。

門諾醫院總執行長趙福厚表示，建教合作可培育護理師來源，感謝各界小額贊助，另外也感謝國泰世華銀行基金會，五年捐贈五百萬元，全力支持護理人才的培育計畫，讓花東地區醫院的護理師不再難尋覓。